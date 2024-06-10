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İzmir Bergama'da orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 16:13
İzmir Bergama'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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Bergama’da orman yangını
Bergama'da orman yangını
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