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21. Yüzyıl ve siber savaşlar! Milyonlarca cihaz nasıl kontrol edildi?

21. Yüzyıl ve siber savaşlar! Milyonlarca cihaz nasıl kontrol edildi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 18:54
Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Havayolları, ATM’ler, online alışveriş siteleri, borsalar ve daha niceleri. Şimdi herkesi yakından ilgilendiren bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal mühendislik saldırıları nasıl yapılır? İnternette güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Cevaplar editörümüz Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada.
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Milyonlarca cihaz nasıl kontrol edildi?
Milyonlarca cihaz nasıl kontrol edildi?
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