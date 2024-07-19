21. Yüzyıl ve siber savaşlar! Milyonlarca cihaz nasıl kontrol edildi?

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Havayolları, ATM’ler, online alışveriş siteleri, borsalar ve daha niceleri. Şimdi herkesi yakından ilgilendiren bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal mühendislik saldırıları nasıl yapılır? İnternette güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Cevaplar editörümüz Nasuh Özer'in hazırladığı özel dosyada.

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