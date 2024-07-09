Ağır iş yüküne dayanamayan robot intihar etti! Çok çalıştırılan robot merdivenden atladı

Yapay zeka ve robotlar kimi için 'geleceğin anahtarı', kimi için ise 'kıyamet senaryosu'... Hızla gelişen teknoloji, robotları yaşantımıza her geçen gün biraz daha sokarken, Güney Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir belediyede sabah 9 akşam 5 çalışan hizmet robotu, ağır iş yüküne dayanamayarak intihar etti. İşte ayrıntılar...

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