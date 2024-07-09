09 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ağır iş yüküne dayanamayan robot intihar etti! Çok çalıştırılan robot merdivenden atladı
Yapay zeka ve robotlar kimi için 'geleceğin anahtarı', kimi için ise 'kıyamet senaryosu'... Hızla gelişen teknoloji, robotları yaşantımıza her geçen gün biraz daha sokarken, Güney Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir belediyede sabah 9 akşam 5 çalışan hizmet robotu, ağır iş yüküne dayanamayarak intihar etti. İşte ayrıntılar...