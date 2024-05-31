Uçan araç teknolojisinde son nokta! Çin’de yeni nesil araçlar geliştiriliyor

Otomobil dünyası uçan araçların gelişimini tartışıyor. Çin ise bu alanda en hızlı öne çıkan ülkelerden. Firmalar pervaneleri ve kanatları olan yeni nesil araçlar üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise uçan araç teknolojisinin gelişimini gözler önüne seriyor.

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