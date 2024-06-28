Türksat 6A uydusunun uzaya gidiş tarihi belli oldu! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu....

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderileceği tarih açıklandı. Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A uydusu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderilecek. İşte detaylar....

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