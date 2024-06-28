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Türksat 6A uydusunun uzaya gidiş tarihi belli oldu! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu....

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.06.2024 11:33
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderileceği tarih açıklandı. Türkiye'nin yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A uydusu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderilecek. İşte detaylar....
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