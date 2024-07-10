10 milyar parola sızdı! Banka şifreniz kırılırsa sorumluluk kime ait?

ABD'li siber uzmanlar, internet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük veri hırsızlığını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 10 milyar parola, Darkweb'teki bir bilgisayar korsancılığı platformuna sızdırıldı. Uzmanlar, hassas bilgilerin ele geçirilmesine karşı "Vakit kaybetmeden şifrelerinizi değiştirin" uyarısında bulunuyor. Peki vatandaşlar hangi yolu izlemeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan adli bilişim uzmanı Mustafa Sansar değerlendirdi.

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