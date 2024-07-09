Siber korsanlar 10 milyar dolar parolayı çaldı! 10 milyar parola Darkweb’e sızdı

ABD’li siber uzmanlar, internet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük veri hırsızlığını gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık 10 milyar parola, Darkweb'teki bir bilgisayar korsancılığı platformuna sızdırıldı. Uzmanlar hassas bilgilerin ele geçirilmesine karşı "vakit kaybetmeden şifrelerinizi değiştirin" uyarısında bulunuyor.

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