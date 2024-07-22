Teknolojik bağımlılık ve dijital yalnızlık | ANALİZ

21. yüzyıl teknolojinin hızlı ilerleyişi, küreselleşmenin etkileri ve toplumsal dinamiklerdeki değişimler ile şekillenen bir dönem olarak karşımıza çıktı. Bu hızlı dönüşümler, modern insanın yaşamını birçok açıdan kolaylaştırmış olsa da, aynı zamanda bir dizi yeni sorun ve çıkmazı da beraberinde getirdi.

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