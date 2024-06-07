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32 milyarlık sanal enkaz! Metaverse furyası patladı | Topkapı Sarayı'nı bile sattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 14:22
Pandemide teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı. Sanal evrende arsa alarak milyonlar kazanmayı hayal eden binlerce insanın parası buharlaştı. Türk yatırımcının zararı 32 milyar TL. Ayasofya Camii'nden Topkapı Sarayı'na, Boğaz'daki yalılardan Antalya'daki denize sıfır arsalara kadar sanal yatırım yapan binlerce insanın paraları pul oldu.
32 milyarlık sanal enkaz!
32 milyarlık sanal enkaz!
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