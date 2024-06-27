IMF’den yapay zeka raporu! Hangi ülke yapay zekaya ne kadar hazır?

Uluslararası Para Fonu IMF, hangi ülkenin yapay zekaya ne kadar hazır olduğu araştırdı. Gelişmiş ülkelerin bu teknolojiye daha hazır olduğu sonucu ortaya çıkarken bunun olumlu ve olumsuz yanlarına da dikkat çekildi.

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