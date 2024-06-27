27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

IMF’den yapay zeka raporu! Hangi ülke yapay zekaya ne kadar hazır?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 16:44
Uluslararası Para Fonu IMF, hangi ülkenin yapay zekaya ne kadar hazır olduğu araştırdı. Gelişmiş ülkelerin bu teknolojiye daha hazır olduğu sonucu ortaya çıkarken bunun olumlu ve olumsuz yanlarına da dikkat çekildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
IMF’den yapay zeka raporu!
IMF’den yapay zeka raporu!
Aklın sınırlarını zorlayan teknoloji
Aklın sınırlarını zorlayan teknoloji
Bergama’da orman yangını
Bergama'da orman yangını
32 milyarlık sanal enkaz!
32 milyarlık sanal enkaz!
Uçan araç teknolojisinde son nokta!
Uçan araç teknolojisinde son nokta!
SpaceX’in test ettiği motorun roketi patladı!
SpaceX’in test ettiği motorun roketi patladı!
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı!
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı!
Türkiye’nin siber kalesi kapısını A Haber’e açtı!
Türkiye’nin siber kalesi kapısını A Haber’e açtı!
Zeka yapay, sohbet gerçek!
Zeka yapay, sohbet gerçek!
Yapay zekanın geldiği son nokta
Yapay zekanın geldiği son nokta
BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi
BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi
Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
Daha Fazla Video Göster