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Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka: Bitirici ve yok edici

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 13:01
Türk Savunma Sanayii'nde güzel işler yapılmaya devam ediliyor. Yerli imkanlarla geliştirilen ve yapay zeka temelli yenilikçi silah sistemi Alka bitirici ve yok edici özelliği taşıyor. Milli lazer silahı güvenlik güçlerinin envanterine girdi.  İşte Alka'nın göz dolduran performansı…
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