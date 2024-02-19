Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka: Bitirici ve yok edici

Türk Savunma Sanayii'nde güzel işler yapılmaya devam ediliyor. Yerli imkanlarla geliştirilen ve yapay zeka temelli yenilikçi silah sistemi Alka bitirici ve yok edici özelliği taşıyor. Milli lazer silahı güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İşte Alka'nın göz dolduran performansı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN