19 Şubat 2024, Pazartesi
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Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka: Bitirici ve yok edici
Türk Savunma Sanayii'nde güzel işler yapılmaya devam ediliyor. Yerli imkanlarla geliştirilen ve yapay zeka temelli yenilikçi silah sistemi Alka bitirici ve yok edici özelliği taşıyor. Milli lazer silahı güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İşte Alka'nın göz dolduran performansı…