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Yapay zeka canlandı mı? Google yapay zeka açıklamasından sonra Blake Lemoine'yi görevden aldı | Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?

A Haber
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Giriş: 14.06.2022 09:56
Yapay zeka ile ilgili bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? Google'da görevli bir yazılım mühendisi test aşamasındaki yapay zeka programı LaMDA'nın bilinç kazandığını ve insan gibi davranmaya başladığını açıkladı. Dünyada geniş yankı uyandırırken Google gizlilik ihlali gerekçesiyle yazılım mühendisini görevden uzaklaştırdı. Şirket Lamda'nın bilinci olduğuna dair bir kanıt olmadığını ifade etti. Mühendisin akıl sağlığı sorgulandı. Lemoine, daha önce Irak'ta ABD ordusunda görev yapmıştı. 2004'te ise 'emirlere kasten itaatsizlik' suçundan hapse atılmıştı.
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