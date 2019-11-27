Twitter'da aktif olmayan hesaplar kapatılacak! İşte son tarih…

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu Twitter altı aydan daha uzun süre aktif olmayan hesapların silineceğini açıkladı. Öte yandan Twitter, aktif olmayan hesapların kapatılacağı son tarihi de duyurdu. Detayları Bilişim Uzmanı Osman Demircan, A Haber’e açıkladı.