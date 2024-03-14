14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Ankara’da bir günde 2 bilim merkezi açıldı! Mamak ve Sincan’daki gençlere müjde

Ankara’da bir günde 2 bilim merkezi açıldı! Mamak ve Sincan’daki gençlere müjde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 08:39
TÜBİTAK iş birliği ile Ankara'da bir günde iki bilim merkezinin açılışı yapıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Bakan Kacır, "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 11 milyon vatandaşımızı ağırladık" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da bir günde 2 bilim merkezi açıldı!
Ankara’da bir günde 2 bilim merkezi açıldı!
Dikey havalanan yerli İHA!
Dikey havalanan yerli İHA!
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
Siber güvenliğin yıldızları tespit edilecek!
Siber güvenliğin yıldızları tespit edilecek!
Düşünce gücüyle komut verdi!
Düşünce gücüyle komut verdi!
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
Daha Fazla Video Göster