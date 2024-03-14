Ankara’da bir günde 2 bilim merkezi açıldı! Mamak ve Sincan’daki gençlere müjde

TÜBİTAK iş birliği ile Ankara'da bir günde iki bilim merkezinin açılışı yapıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Bakan Kacır, "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 11 milyon vatandaşımızı ağırladık" dedi.

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