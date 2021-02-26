26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü! Nasıl çalışıyor? Özellikleri neler? Canlı yayında anlattı

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü! Nasıl çalışıyor? Özellikleri neler? Canlı yayında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 13:01
Güncelleme:26.02.2021 13:22
Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk elektrikli yerli metrobüs üretildi. Özellikleri neler? Nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk elektrikli yerli metrobüs üretildi. Özellikleri neler? Nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü
Katliamdan önceki son gün...
Katliamdan önceki son gün...
Operasyonlarda milli silah damgası
Operasyonlarda milli silah damgası
Millet Kütüphanesi'nin maskotu oldu
Millet Kütüphanesi'nin maskotu oldu
TSK’ya kesintisiz atış
TSK’ya kesintisiz atış
Türk Hava Kuvvetleri nefes kesti
Türk Hava Kuvvetleri nefes kesti
İstenmeyen mesaja dur deyin
İstenmeyen mesaja dur deyin
Dijital çağın hastalıkları
Dijital çağın hastalıkları
WhatsApp geri adım attı mı?
WhatsApp geri adım attı mı?
NASA'nın keşif aracı Mars'a indi
NASA'nın keşif aracı Mars'a indi
Mars görevi için geri sayım başladı
Mars görevi için geri sayım başladı
Apple'dan Malatya için iş ilanı
Apple'dan Malatya için iş ilanı
Daha Fazla Video Göster