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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli metrobüsü! Nasıl çalışıyor? Özellikleri neler? Canlı yayında anlattı
Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk elektrikli yerli metrobüs üretildi. Özellikleri neler? Nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı. Türkiye elektrikli araç üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk elektrikli yerli metrobüs üretildi. Özellikleri neler? Nasıl çalışıyor? A Haber muhabiri Özkan Özcan Ankara'dan aktardı.