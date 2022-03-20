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Türkiye’nin dev teknoloji projeleri | A Haber analiz

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Giriş: 20.03.2022 00:23
2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından elektrikli ve yerli otomobillere kadar birçok alanda önemli atılımları meyvelerini vermeye başladı. İşte teknolojide pek çok ülkeyi geride bırakan milli projeler...
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