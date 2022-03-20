20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye’nin dev teknoloji projeleri | A Haber analiz
2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından elektrikli ve yerli otomobillere kadar birçok alanda önemli atılımları meyvelerini vermeye başladı. İşte teknolojide pek çok ülkeyi geride bırakan milli projeler...