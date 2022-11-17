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Türk zırhlısı G20'de liderleri korudu! YÖRÜK 4X4'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 13:35
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Endonezya'ya ihraç edilen Türk zırhlısı yörük, G20 Liderler Zirvesi'nde görücüye çıktı. Endonezya'nın en seçkin birimi tarafından kullanılan Yörük, güvenlik önlemlerindeki başarısıyla tam not aldı. Yerli üretim yörük hangi özelliklere sahip? A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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