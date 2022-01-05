Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş, Sivas Belediyesi SİDAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın iştiraki ile kurulan “SORTAŞ” Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Türk bilim insanları solucandan sağlanan özütlerle yaşlanmayı erteleyen ürün üretmek için kolları sıvadı. İşte solucanla gelecek güzelliğin ayrıntıları…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2 bin 800 metrekare kapalı alana inşa edilen tesiste solucan gübresi ile solucandan yapılacak diğer ürünler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar içinde en fazla ilgi toplayanı ise solucanların kozmetik alanda kullanılması ile alakalı yapılan proje. Türk bilim insanları fareler üzerinde yapılan testlerde solucanların yarayı oldukça hızlı bir şekilde iyileştirdiğini kanıtladı. Buradan hareket ederek faaliyetlerine başladılar.

YAŞLANMAYI GECİKTİRECEK

Alt yapı hazırlıkları yapılan çalışmanın yılın son aylarına doğru tamamlanması planlanıyor. Elde edilen ürünün ise yaşlanmayı geciktireceği, kırışıklığı gidereceği ve leke karşıtı bir ürün olması öngörülüyor.



CİLT PROBLEMLERİNE SON

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Uğur Tutar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Solucanlardan elde edeceğimiz farklı ekstraktların özellikle yaşlanma geciktirici, kırışık önleyici, leke karşıtı gibi ürünlerle alakalı olarak şu anda alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli laboratuvar araç, gereç ve sarf malzemelerin tamamlanmasından sonra ürün geliştirme çalışmalarına başlanacak. Kimyager Tuğçe Şeran' la birlikte yürütülen çalışmada literatür toplama, ekstraksiyon metotlarının standartize edilmesi ve ürün elde edilmesi uygulamalarına geçilecek'' dedi.



SOLUCANLAR HÜCREYİ ÇOK HIZLI YENİLİYOR

Doç. Dr. Tutar, solucanlardan elde edilen verilerin hücreleri yenileyici özelliği olduğunu saptadıklarını belirterek, "Bizim daha önce yaptığımız bir doktora çalışmasından yola çıkarak bu çalışmaya karar vermiştik. Deney hayvanlarında yara yeri iyileştirme etkilerini araştırdığımız çalışmada çok önemli sonuçlar elde ettik. Buradan yola çıkarak hücreleri çok hızlı yenileyebilen bu solucanlardan elde edilen ekstraktların neden insanlarda hücre yenileme, yaşlılığı geciktirici gibi etkilerinin olup olmayacağı sorusu üzerine bu çalışmayı da başlattık ve yol kat ettik'' şeklinde konuştu.



İLK ÜRÜN 2022 SONUNDA

Doç. Dr. Uğur Tutar, ilk ürünü 1 yıl sonra elde etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Biz burada yaklaşık 1 yıl gibi bir süreç öngörüyoruz. Bu yıl itibariyle ön çalışmaları ve denemeleri gerçekleştirdikten sonra laboratuvar aşaması var. Analiz aşamaları var. Burada analiz verilerini de elde ettikten sonra çeşitli denemeler gerçekleştireceğiz. Bizim öngörümüz yaklaşık 2022 yılının sonu itibariyle ilk ürünümüzü elde etmiş olacağız'' diye konuştu.