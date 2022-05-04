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TSK'ya iki yeni güç! Hançer ve Dinçer kendine hayran bıraktı

İHA
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Giriş: 04.05.2022 13:10
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları HANÇER ve DİNÇER özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.
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