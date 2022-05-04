TSK'ya iki yeni güç! Hançer ve Dinçer kendine hayran bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mahal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları HANÇER ve DİNÇER özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.