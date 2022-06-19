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Sürü İDA projesinde yeni aşama

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Giriş: 19.06.2022 15:16
Türkiye insansız hava araçları konusunda elde ettiği başarıyı insansız deniz araçları projelerine de taşıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sürü insansız deniz araçları projesi kapsamında iki farklı boyda ve kabiliyette olan deniz araçları 'ALBATROS-S' ve 'MİR'in sahada ilk görevlerini başarıyla icraa ettiğini duyurdu.
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Sürü İDA projesinde yeni aşama
Sürü İDA projesinde yeni aşama
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