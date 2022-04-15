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Selçuk Bayraktar videoyu paylaştı! AKINCI B TİHA 35.000 feet'te dayanım testinde

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Giriş: 15.04.2022 00:34
Güncelleme:15.04.2022 00:50
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı. AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, videoda şu ifadeleri kullandı:

"14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor. Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize. İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor."

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