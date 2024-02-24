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Onlar gökyüzünün çelik kanatları

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Giriş: 24.02.2024 12:11
Türk Savunma Sanayii altın çağını yaşıyor. Türkiye'nin savunması milli teknoloji ve yerli mühendislik başarıyla yükseliyor. Son yıllardaki bu performans, terörle mücadele operasyonlarına da olumlu yansıyor. Yüzyıllık hayallerin gerçekleştiği savunma sanayiinde millileşme hamlesiyle Türkiye global bir aktöre dönüştü. Kara, deniz ve havada kullanılmak için üretilen sayısız savunma sanayi ürünü var ancak biz bugün sadece gök vatan için üretilenlere dikkat kesileceğiz.
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
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