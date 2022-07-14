14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Mikroplastik yiyen robot balık geliştirildi! Sudaki mikroplastikleri temizliyor

Mikroplastik yiyen robot balık geliştirildi! Sudaki mikroplastikleri temizliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2022 15:08
Çinli bilim adamları, sudaki mikroplastikleri yiyerek imha eden robot balık geliştirdi. Robot balığın, insan vücuduna yerleştirilerek riskli operasyonlarda ve belirli hastalıklarla mücadelede kullanılması için de çalışmalar sürüyor.

Bilim dünyasını heyecanlandıran haber bu kez Çin'den geldi. Çinli bilim adamları sudaki mikroplastikleri yiyerek temizleyen robot balık geliştirdi.

Sıçuan Üniversitesi'nde üretilen robot balık 1.3 santimetre boyunda ve saniyede vücut uzunluğunun 2,76 katı kadar ilerleyebiliyor.

Robot balık sığ sulardaki mikroplastikleri imha ediyor. Daha derin sulardaki mikroplastiklerin toplanması ve deniz kirlilik seviyesine dair bilgi edinilmesi için ise çalışmalar sürüyor.

Robot balığın başka bir balık tarafından yenmesi halinde ham maddesi dolayısıyla sindirim açısından sorun oluşturmayacağı ifade edildi.

Çinli ekip robot balığın insan vücuduna yerleştirilerek riskli operasyonlarda ve belirli hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini belirtiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Mikroplastik yiyen robot balık geliştirildi
Mikroplastik yiyen robot balık geliştirildi
İşte gizli ASELSAN projesi!
İşte gizli ASELSAN projesi!
Sergio Oliveira sahaya indi
Sergio Oliveira sahaya indi
Aylarca havada kalabilecek
Aylarca havada kalabilecek
Gelecekte hangi cihazlar olacak?
Gelecekte hangi cihazlar olacak?
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
7 Bayraktar AKINCI TİHA bir arada
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti
YAVUZ tamam sıra BORAN
YAVUZ tamam sıra BORAN
Sivas’ta yerli alaşım üretimi başladı
Sivas'ta "yerli alaşım" üretimi başladı
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Gökyüzü tutkunlarının yeni durağı Van!
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar
Daha Fazla Video Göster