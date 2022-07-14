Mikroplastik yiyen robot balık geliştirildi! Sudaki mikroplastikleri temizliyor

Çinli bilim adamları, sudaki mikroplastikleri yiyerek imha eden robot balık geliştirdi. Robot balığın, insan vücuduna yerleştirilerek riskli operasyonlarda ve belirli hastalıklarla mücadelede kullanılması için de çalışmalar sürüyor.

Bilim dünyasını heyecanlandıran haber bu kez Çin'den geldi. Çinli bilim adamları sudaki mikroplastikleri yiyerek temizleyen robot balık geliştirdi.

Sıçuan Üniversitesi'nde üretilen robot balık 1.3 santimetre boyunda ve saniyede vücut uzunluğunun 2,76 katı kadar ilerleyebiliyor.

Robot balık sığ sulardaki mikroplastikleri imha ediyor. Daha derin sulardaki mikroplastiklerin toplanması ve deniz kirlilik seviyesine dair bilgi edinilmesi için ise çalışmalar sürüyor.

Robot balığın başka bir balık tarafından yenmesi halinde ham maddesi dolayısıyla sindirim açısından sorun oluşturmayacağı ifade edildi.

Çinli ekip robot balığın insan vücuduna yerleştirilerek riskli operasyonlarda ve belirli hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini belirtiyor.