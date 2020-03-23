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23.03.2020

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 6 'Kaplan STA' teslim edildi | VİDEO

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet 'Kaplan STA'nın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesinde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlara da başlandı. 6 adet Kaplan STA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamında FNSS savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretilecek" denildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Kahraman Mehmetçiğimizin sahada elini daha da güçlendirmek için durmadan yorulmadan çalışacağız. İstiklâl ve istikbalimiz için" denildi.

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