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İşte ASELSAN'ın "Böcek İHA'sı"

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 16:29
Güncelleme:01.09.2022 16:41
Samsun'daki dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKONOFEST Karadeniz'de, ASELSAN'ın "Böcek İHA'sı" da sergileniyor. Özellikleri neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan aktardı.
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