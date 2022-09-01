01 Eylül 2022, Perşembe
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İşte ASELSAN'ın "Böcek İHA'sı"
Samsun'daki dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKONOFEST Karadeniz'de, ASELSAN'ın "Böcek İHA'sı" da sergileniyor. Özellikleri neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan aktardı.