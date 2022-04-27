27 Nisan 2022, Çarşamba
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İMECE gözlem uydusu ilk kez A Haber’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye'nin yerli ve milli yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE 15 ocak'ta fırtlatılacak. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Oktay Erkek, milli uyduyu görüntüledi. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, İMECE ile ilgili bilgiler verdi.