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İMECE gözlem uydusu ilk kez A Haber’de

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 14:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Türkiye'nin yerli ve milli yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE 15 ocak'ta fırtlatılacak. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Oktay Erkek, milli uyduyu görüntüledi. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, İMECE ile ilgili bilgiler verdi.
İMECE gözlem uydusu ilk kez A Haber’de İMECE GÖZLEM UYDUSU İLK KEZ A HABER'DE

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