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Gözlük sanal etki gerçek! Uzun kullanım göz sağlığını tehdit ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 09:20
Oyun konsolları, simülasyonlar, Metaverse... Teknoloji çeşitlendikçe sanal gerçeklik gözlükleri de kullanım alanını gittikçe genişletiyor. Peki, bu gözlüklerin sağlığımıza etkileri var mı? İşte cevaplar...
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