Gözlük sanal etki gerçek! Uzun kullanım göz sağlığını tehdit ediyor

Oyun konsolları, simülasyonlar, Metaverse... Teknoloji çeşitlendikçe sanal gerçeklik gözlükleri de kullanım alanını gittikçe genişletiyor. Peki, bu gözlüklerin sağlığımıza etkileri var mı? İşte cevaplar...

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