Elon Musk’tan beyin çipi denemesi! İlk kez insana yerleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin konuştuğu haber var sırada. Açıklama ünlü milyarder Elon Musk'tan geldi. Musk, firmasının geliştirdiği çipin ilk kez bir insanın beynine yerleştirildiğini duyurdu.

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