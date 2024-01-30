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Elon Musk’tan beyin çipi denemesi! İlk kez insana yerleştirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 09:17
Amerika Birleşik Devletleri'nin konuştuğu haber var sırada. Açıklama ünlü milyarder Elon Musk'tan geldi. Musk, firmasının geliştirdiği çipin ilk kez bir insanın beynine yerleştirildiğini duyurdu.
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