Düşünce gücüyle komut verdi! Beynindeki çiple bilgisayar faresini oynattı

Milyarder iş adamı Elon Musk çılgın bir projeyi daha hayata geçirdi. Beynine çip takılan bir insan, düşünerek bilgisayarın fare imlecini oynatabildi. Peki beyne takılan çip ile başka neler yapılabilecek? Detaylar haberimizde...

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