Direksiyon başında geçen hayatlar

Gece gündüz yağmur çamur demeden hayatı yollarda geçen insanları hiç düşündünüz mü? Bizler bazen bir bayram ziyareti için bazen de bir iş seyahati için düşeriz yollara. Onlar bizi hep gideceğimiz yerlere ulaştırırlar. Otobüs kaptanları ve muavinler. Ne hissettiklerini ne düşündüklerini neler istediklerini nasıl yaşadıklarına gelin bir de yakından bakalım.