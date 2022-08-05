05 Ağustos 2022, Cuma
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Çin ile Tayvan gerilimi çip krizine yol açar mı?
Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi büyüyor. Çin'in, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan'ı işgal etmesi durumunda, dünya yeni bir çip krizi ile karşı karşıya kalabilir. Üretim için milyar dolarlık bütçeler havada uçuşuyor. Çip üretimi yüzlerce aşamadan oluşuyor. Peki süreç nasıl işleyecek?