BİZE ULAŞIN
21.09.2019
Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı |Video
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yoğun ilgi gördü. başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.