Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı |Video

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yoğun ilgi gördü. başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı