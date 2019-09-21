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21.09.2019

Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı |Video

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yoğun ilgi gördü. başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinin detaylarını A Haber'de anlattı

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