11 Ocak 2024, Perşembe
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Akademisyenlerin yapay zeka ile sınavı! İntihal programları yapay zekayı tespit edemiyor
Üniversite öğrencileri neredeyse her alanda ödevlerini yapay zekayla yapmaya başladı. Ancak bu "kopya" çekmekten başka bir şey değil. Üstelik akademisyenler bunu çoğu zaman ispat bile edemiyor. Peki bu sorunun önüne geçmek için ne yapılabilir? Farklı üniversitelerden farklı akademisyenlere sorduk. İşte yanıtlar...