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5G teknolojisi test amaçlı hizmete girdi! Ne gibi yenilikler getirecek?

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 12:40
2019 yılında Çin'de, dünyanın ilk 5G ile uzaktan ameliyatı yapılmıştı. 5G'nin sunduğu avantajla yüksek kaliteli yayınlar yapılabilecek. 5G ile endüstriyel robotlar ve insansı robotların, kontrolleri daha hızlı bir şekilde yapılabilecek. Kablosuz teknolojiyle robotlar için veri transferi çok daha hızlı yapılacak ve sistem sorunsuz bir şekilde çalışacak. İnternet hızını artırarak yüksek hız sağlayacak 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı’nda test amaçlı hizmete sunuldu. 5G teknolojisinin hayatımıza getireceklerini Türk Telekom Network Direktörü Ahmet Fethi Ayhan A Haber’de değerlendirdi.
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