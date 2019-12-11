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11.12.2019
500 bin TL ve üzeri gelir elde eden Youtuberlara vergi zorunluluğu |Video
YouTube'dan yayın yapanlara 'vergi kıskacı' geldi. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle 500 bin TL üzeri geliri olan fenomenler defter tutacak, fatura kesecek, yıllık beyanname verecek. YouTuberlara vergi düzenlemesinin detaylarını Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin A Haber canlı yayınında anlattı.
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