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Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK karşısında öne geçti! GOL | Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK

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Giriş: 08.02.2022 16:46
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Kasımpaşa, Gaziantep FK karşısında 31. dakikada Ouannes'in golüyle 1-0 öne geçti.
GOL Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK
GOL Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-1 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-1 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK
GOL | Kasımpaşa 1-0 Gaziantep FK
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