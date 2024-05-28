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Yürekler ağza gelmişti! Ankara'da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Başkent Ankara geçtiğimiz günlerde (24.05.2024) sağanak yağış nedeniyle sele teslim oldu. Sel sularının sürükleyerek bir aracın altına sıkıştırdığı çocuklar çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin konuştuğu korku dolu o görüntüler sonrası sağlık durumları merak edilen o kuzenlerden haber geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan anne İsra Al Salo, "Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, ben sağlam çıktıklarına şaşırıyorum." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 18:14
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Yürekler ağza gelmişti! Ankara’da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Başkent Ankara geçtiğimiz günlerde (24.05.2024) sağanak yağış nedeniyle sele teslim oldu.

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Yürekler ağza gelmişti! Ankara’da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde Irak uyruklu kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, oluşan akıntıda suya kapıldı.

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Yürekler ağza gelmişti! Ankara’da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Suyla yokuştan aşağıyla sürüklenen çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki aracın altına girdi. Çocuklar, çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kuzenlerin 3 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kuzenler, dün taburcu edildi.

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Yürekler ağza gelmişti! Ankara’da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

"ARABANIN ALTINDAN NASIL ÇIKTIKLARINA İNANAMIYORUM"

Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler.

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Yürekler ağza gelmişti! Ankara’da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları. Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler" dedi.