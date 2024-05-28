Yürekler ağza gelmişti! Ankara'da sel sularına kapılan kuzenlerden haber var | İşte sağlık durumları...

Başkent Ankara geçtiğimiz günlerde (24.05.2024) sağanak yağış nedeniyle sele teslim oldu. Sel sularının sürükleyerek bir aracın altına sıkıştırdığı çocuklar çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin konuştuğu korku dolu o görüntüler sonrası sağlık durumları merak edilen o kuzenlerden haber geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan anne İsra Al Salo, "Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, ben sağlam çıktıklarına şaşırıyorum." dedi. İşte detaylar...