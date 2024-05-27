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ahaber.com.tr Rams Park’ta Galatasaray kutlamalarında! Galatasaray teknik ekibinin şampiyonluk kutlamasına çıkış anları

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Giriş: 27.05.2024 22:04
Güncelleme:27.05.2024 22:26
Süper Lig'i 38. haftanın sonunda 102 puan lider tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray takımı oyuncuları RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde kutlamalara başladı. Kutlamaları yakından takip eden ahaber.com.tr ekibi Okan Buruk ve Galatasaray teknik ekibinin şampiyonluk kutlamasına çıkış anları görüntüledi. İşte o görüntüler...
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