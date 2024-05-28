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Türk savunma sanayiine yoğun ilgi! Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024'te görücüye çıktı | Mini Akıllı Mühimmat'an Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi'ne...

Türk savunma sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi'nde, yerli ve milli savunma sanayi teknolojileri sergileniyor. Sergide, Roketsan bünyesinde üretilen ve dünyada en çok kullanılan mühimmatlardan birisi olan, 25 kilometre menzilli Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ile EFES-2024 Tatbikatında kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi (L-UMTAS) yerli ve yabancı ilgililer tarafından incelendi.

Giriş Tarihi: 28.05.2024 19:43
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Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024’te görücüye çiıktı | Yerli ve yabancılardan milli ürünlere yoğun ilgi

Yerli ve milli Türk savunma sanayii ürünleri son yıllarda büyük ilgi çekiyor.

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Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024’te görücüye çiıktı | Yerli ve yabancılardan milli ürünlere yoğun ilgi

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla süren EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayi Sergisi, 23 Mayıs'tan günümüze kadar ziyaretçilerini ağırladı.

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Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024’te görücüye çiıktı | Yerli ve yabancılardan milli ürünlere yoğun ilgi

Tatbikat bölgesinde yer alan sergide, 48 Türk savunma sanayi şirketinin teknolojileri görücüye çıkıyor. Sergide ilk defa tanıtılan sistemlerle birlikte, tatbikatta kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer alıyor.

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Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024’te görücüye çiıktı | Yerli ve yabancılardan milli ürünlere yoğun ilgi

Sergi, SİHA'lardan insansız savunma araçlarına, tanksavarlardan hafif silahlara kadar çeşitli silah ve mühimmat, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülmesine imkan tanıyor.

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Yerli ve milli savunma sanayi teknolojiler EFES-2024’te görücüye çiıktı | Yerli ve yabancılardan milli ürünlere yoğun ilgi

'KEMANKEŞ-2 İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Bu yılda düzenlenen sergide, araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş-2 de sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kemankeş-2 Projesi, yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.