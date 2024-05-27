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ahaber.com.tr ÖZEL| Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech Filistin Bayrağı ile sahaya çıktı!

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Giriş: 27.05.2024 22:19
Güncelleme:27.05.2024 22:24
RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 24. şampiyonluk kutlamaları son gaz devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech Filistin Bayrağı ile sahaya çıktı.
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