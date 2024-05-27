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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera sahada!

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Giriş: 27.05.2024 23:44
Trendyol Süper Lig'de 24'üncü kez şampiyonluğuna ulaşmayı başaran Galatasaray, Rams Park'ta taraftarıyla birlikte zaferi kutladı. Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı millî futbolcu Fernando Muslera'nın şampiyonluk kutlamalarına girişini ahaber.com.tr görüntüledi. İşte o anlar...
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