ahaber.com.tr Rams Park çimlerinde! Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılıların sevinci Rams Park'ta devam edecek. İşte o şölen havasındaki kutlamaları saniye saniye ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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