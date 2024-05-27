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ahaber.com.tr Rams Park çimlerinde! Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!

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Giriş: 27.05.2024 21:24
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması bu akşam gerçekleştirilecek. 102 puanla rekor kırarak kupayı müzesine götüren sarı kırmızılıların sevinci Rams Park'ta devam edecek. İşte o şölen havasındaki kutlamaları saniye saniye ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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ahaber.com.tr Rams Park çimlerinde!
ahaber.com.tr Rams Park çimlerinde!
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