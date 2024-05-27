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Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! Sarı Kırmızılılar kupayı sahasında taraftarı önünde kaldıracak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 18:47
Süper Lig’de yirmi dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray kupasını sahasında taraftarları önünde kaldıracak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nden aktardı. İşte detaylar…
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