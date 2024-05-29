Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

Bunun üzerine Sabiha hanım "O çocuğa ben bakarım" dedi. Doğum sürecine kadar Aslıhan hanıma yardımcı olan Sabiha hanım, doğumun ilk gününde Aslıhan hanımın bebeği emzirmek istemediğini ve bebeği kendisine verdiği söyledi.

Aradan geçen 8 yılın ardından Sabiha hanım, biyolojik annenin yıllar sonra "çocuğun babasını buldum, çocuğumu istiyorum" dediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen acılı kadın akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi.