29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Esra Erol'da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol programına bu hafta katılan Sabiha hanımın hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edinen Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." dedi. Sabiha Dönmez, konuşmasının devamında ise biyolojik annenin ikinci çocuğunu da internetten sattığını söylemesi üzerine stüdyo ve ünlü sunucu Esra Erol adeta buz kesti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 01:01
  • 1
  • 10
Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

ATV'nin beğenilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

  • 2
  • 10
Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Sabiha Dönmez'in hikayesi merakla takip edildi. Sabiha hanımın 8 yıl önceki çocuk bakma kararı hayatının büyük bir dönüm noktası oldu.

  • 3
  • 10
Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

O dönemde Sabiha hanım, arkadaşı vasıtasıyla 22 yaşındaki Aslıhan Ergül isimli genç bir kadının evlilik dışı bir ilişkiden çocuk dünyaya getireceğini ve çocuğun kuruma yada çöpe atacağını haberini aldı.

  • 4
  • 10
Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

Bunun üzerine Sabiha hanım "O çocuğa ben bakarım" dedi. Doğum sürecine kadar Aslıhan hanıma yardımcı olan Sabiha hanım, doğumun ilk gününde Aslıhan hanımın bebeği emzirmek istemediğini ve bebeği kendisine verdiği söyledi.

Aradan geçen 8 yılın ardından Sabiha hanım, biyolojik annenin yıllar sonra "çocuğun babasını buldum, çocuğumu istiyorum" dediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen acılı kadın akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi.

  • 5
  • 10
Esra Erol’da kan donduran olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası | Stüdyo buz kesti

Konuya ilişkin konuşan Sabiha hanım, "Bu 8 yılda çok rahat yaşıyorduk. Anne yoktu baba yoktu. Sahip çıkan yoktu. 2023'te bana bir telefon geldi "Biz çocuğu almak istiyoruz" diye. Geçen sene onuncu ayda da bana mahkeme açıldığını öğrendim. Biyoloji anne ile arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Çocuklarımı okuttum büyüdüler bende böyle bir evlatlık edinmek istedim. Kendimde yetim olduğum için anne sevgisine hasretim. Arkadaşım evlilik dışı bir ilişki ile çocuğun dünyaya geldiğini biyolojik annenin çocuğu kurma vereceğini söyledi. Bende 2 yaşında anne tarafında terk edilmişim. Onun için bakmak istedim." dedi.