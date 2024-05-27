ahaber.com.tr Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında!

Zorlu bir sezon geçiren Galatasaray ekibi RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. ahaber.com.tr o anları görüntüledi. İşte o görüntüler...

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