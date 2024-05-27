ahaber.com.tr ÖZEL | Mauro Icardi şampiyonluk törenine damga vurdu! Derin Galatasaray kostümü ile sahaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk törenine damga vurdu. Kutlamalara elinde meşale ve son dönemde ünlenen 'derin Galatasaray' pelerini ile çıktı. Öte yandan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunmayı ihmal etmeyen Icardi, Dzeko'nun gol müziği olan "Beni Sev" şarkısının yanı sıra 'Fener ağlama' tezahüratında bulundu.

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