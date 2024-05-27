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Galatasaray 24. kez şampiyon

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Giriş: 27.05.2024 09:46
Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılılar rekor puanla 24. kez şampiyonluğa ulaştı.
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Galatasaray 24. kez şampiyon
Galatasaray 24. kez şampiyon
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