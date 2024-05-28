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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusunda merak içinde. Milyonlarca öğrenci, karne almanın heyecanını yaşarken, yaz tatiline başlamak için sabırsızlanıyor. Öğrencilerin ve velilerin beklediği tarihler netleşmeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı ve bu takvim doğrultusunda hareket edilecek. Ancak öğrencilerin ve velilerin en merak ettiği konu yaz tatilinin ne zaman biteceği.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 16:17
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: MEB’den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Yaz tatilinin sona erme tarihi öğrencilerin ve velilerin planlarını yapmaları için önemli bir bilgi. Yaz tatilinin bitiş tarihi genellikle eğitim öğretim yılı başlamadan önce açıklanır ve bu tarih okulların tekrar açılacağı günü işaret eder. İşte veliler ve öğrencilerin merakla bekledikleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki yaz tatili ne zaman başlayıp bitecek?

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: MEB’den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

14 Haziran 2024 Cuma günü 2. dönem karneleri dağıtılacak ve okullar kapanacak. Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: MEB’den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan resmi genelgeyle 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ilişkin çalışma takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu yıl öğretmenler için mesleki çalışmalar 2 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: MEB’den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Uyum Haftası ve Özel Eğitim Kapsamı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özellikle yeni öğrencilerin okul ortamına adapte olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bu eğitimler, öğrencilerin eğitim hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmalarını hedeflemektedir.

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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: MEB’den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Ortaöğretimde Öğrenci Destek Programları

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve dokuzuncu sınıflarına yönelik olarak, akademik ve mesleki gelişimleri desteklemek amacıyla çeşitli rehberlik çalışmaları yapılacak.