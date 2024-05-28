5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...

Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusunda merak içinde. Milyonlarca öğrenci, karne almanın heyecanını yaşarken, yaz tatiline başlamak için sabırsızlanıyor. Öğrencilerin ve velilerin beklediği tarihler netleşmeye başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı ve bu takvim doğrultusunda hareket edilecek. Ancak öğrencilerin ve velilerin en merak ettiği konu yaz tatilinin ne zaman biteceği.