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Arda Güler Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı: Kupayı alan ilk Türk olmak istiyorum

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Giriş: 28.05.2024 10:19
Cumartesi günü Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Arda Güler, kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak istiyor.
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Arda final için heyecanlı
Arda final için heyecanlı
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