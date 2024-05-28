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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

Hem mutfağı hem de üretimi ile ön plana çıkan Güneydoğu bölgesindeki o lezzetimiz için üreticiler zorlu mesaisine devam ediyor. Zahmetli aşamalardan geçerek sofralara ulaşan bu şifa kaynağı lezzetin ana maddesi için Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep olduğu gibi birçok ile gönderiliyor. Hatta öyle ki kokusu ve tadıyla damak çatlatan lezzete coğrafi işaret tescil belgesi verildi ve bölge halkı bu duruma oldukça sevindi. Yiyenlerin bir daha istediği tadıyla kendine hayran bırakan o lezzet için film bile çekilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 23:36
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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Mahallesi sakinlerinin her yıl bağ bozumunda topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle ürettiği Hasenik pestilinin tescillenmesi için 4 yıl önce TÜRKPATENT'e başvuruldu.

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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

TÜRKPATENT'ın yürüttüğü incelemelerin ardından söz konusu pestile coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin koordinatörü Yusuf Yavuz, önemli tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Hilvan ilçesindeki ürünlere değer katmanın gerekli olduğunu belirtti.

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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

Bunun başında coğrafi işaretli ürünlerin geldiğini ifade eden Yavuz, dernek olarak yöre halkıyla ele ele vererek bölge için çalıştıklarını dile getirdi. Yavuz, çalışmaların meyvesini alamaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

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Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

"Meşakkatli 4 yılın sonunda nihayet TÜRKPATENT tarafından Hasenik pestilinin coğrafi işaretli ürün olduğu tescillendi ve tescil belgemizi aldık. Başka yöresel ürünlerimiz için de yeni coğrafi işaret sürecini başlatacağız.