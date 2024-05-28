Yapımı oldukça zor ama yiyen vazgeçemiyor Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep var | Resmen şifa deposu

Hem mutfağı hem de üretimi ile ön plana çıkan Güneydoğu bölgesindeki o lezzetimiz için üreticiler zorlu mesaisine devam ediyor. Zahmetli aşamalardan geçerek sofralara ulaşan bu şifa kaynağı lezzetin ana maddesi için Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep olduğu gibi birçok ile gönderiliyor. Hatta öyle ki kokusu ve tadıyla damak çatlatan lezzete coğrafi işaret tescil belgesi verildi ve bölge halkı bu duruma oldukça sevindi. Yiyenlerin bir daha istediği tadıyla kendine hayran bırakan o lezzet için film bile çekilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 23:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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